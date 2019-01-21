Украина и Израиль создадут зону свободной торговли

Представители правительств Украины и Израиля в понедельник в Иерусалиме подписали соглашение о зоне свободной торговли между двумя странами.

На церемонии подписания соглашения присутствовали президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

С украинской стороны соглашение о свободной торговле Украина-Израиль подписал первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

"Будут отменены ввозные пошлины для около 80% украинских промышленных товаров с момента вступления соглашения в силу; (получены) новые возможности для модернизации промышленного производства в Украине, ведь отмена около 70% ввозных пошлин на израильскую промышленную продукцию будет способствовать высокотехнологичному инвестиционному импорту", – прокомментировал преимущества соглашения С.Кубив.

По его словам, оно также приведет к увеличению израильских инвестиций в промышленность, АПК, высокотехнологичные сектора, ИТ, инновации, а также позволит создать новый треугольник свободной торговли Украина-ЕС-Израиль и присоединиться украинским производителям к формированию глобальных цепочек добавленной стоимости.

По словам первого вице-премьера, украинская сторона также ожидает расширения украинско-израильского сотрудничества в области транспортного машиностроения, авиационной сферы и автомобилестроения.

П.Порошенко 20-21 января находится с официальным визитом в Израиле.