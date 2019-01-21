Экономика

19:12 21.01.2019

Сложности с газовым транзитом через Украину в этом году отсутствуют

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Сложности с газовым транзитом через Украину в этом году отсутствуют

Вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович по итогам трехсторонних газовых переговоров с участием Украины и России заявляет об отсутствии каких-либо сложностей с транзитом газа через Украину нынешней зимой.

"Дополнительно обеспечение безопасности поставок газа этой зимой также обсуждалось, и хорошая новость в том, что все прекрасно и под контролем", – сказал он на брифинге в Брюсселе в понедельник.

"Мы не предвидим никаких сложностей этой зимой", – отметил М.Шефчович.

Теги: #ес #украина #транзит
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