Экономика

15:25 21.01.2019

МВФ понизил оценку роста мирового ВВП в 2019г до 3,5%

2 мин читать
МВФ понизил оценку роста мирового ВВП в 2019г до 3,5%

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил свой октябрьский прогноз роста мирового ВВП до 3,5% с 3,7%, говорится в январском обзоре мировой экономики (World Economic Outlook, WEO).

В 2020 году МВФ ожидает роста мировой экономики на 3,6%

Прогноз для стран с формирующимся рынком и развивающихся стран на текущий год также снижен на 0,2 п.п. - до 4,5%, в 2020 году рост ускорится до 4,9%, полагает МВФ.

Оценка роста экономики Индии в 2019 году повышена на 0,1 п.п. - до 7,5%, в 2020 году ожидается ускорение роста до 7,7%. Прогноз роста китайской экономики на текущий год остался прежним - 6,2%, в следующем году ожидается такой же рост. ВВП Бразилии, по мнению МВФ, вырастет в 2019 году на 2,5% (ранее ожидалось повышение на 2,4%).

В экономиках стран СНГ в 2019 году МВФ прогнозирует рост на 2,2% (ранее оценивался в 2,4%). Без учета России, рост экономики которой ухудшен на 0,2 п.п. - до 1,6%, ВВП государств СНГ в текущем году будет расти темпами на уровне 3,7% (ранее ожидался рост в 3,6%), в 2020 году - также 3,7%.

Оценка роста ВВП развитых стран в 2019 году снижена на 0,1 п.п. - до 2%, в 2020 году, по мнению фонда, произойдет замедление роста до 1,7%.

Прогноз роста экономики США остался неизменным - 2,5% и 1,8% соответственно. В странах еврозоны, по оценке МВФ, ВВП вырастет в 2019 году на 1,6% (в октябре рост оценивался в 1,9%), в 2020 году - на 1,7%.

Оценка роста экономики Японии повышена на 0,2 п.п. - до 1,1% и 0,5% соответственно.

Прогноз роста ВВП Великобритании на 2019 год не изменился - 1,5%, в 2020 году подъем может составить 1,6%.

Теги: #ввп #мир #мвф
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Число миллиардеров в мире удвоилось за последние 10 лет - Oxfam

Данные о ВВП Японии оказались под сомнением из-за статистической ошибки

Украина завершила 2018г с наивысшим за 7 лет ростом ВВП и самой низкой за 5 лет инфляцией – глава НБУ

НБУ ожидает 2 транша кредита МВФ по $1,3 млрд в 2019

Нефть стабильна после публикации данных API о запасах, Brent у $60,7 за баррель

Рост ВВП Украины за 2018 год может составить 3,4% - Порошенко

Рост ВВП Германии в 2018г замедлился до минимума за 5 лет - 1,5%

МЭРТ прогнозирует рост экономики в 2018 году более 3%

ФГИ и МВФ договорились о сотрудничестве для разрешения проблем блокирования большой приватизации

Цены на нефть опускаются после подъема по итогам восьми сессий, Brent на уровне $60,96 за баррель

ПОСЛЕДНЕЕ

Брюссель рассматривает сценарий полного отказа от потребления природного газа и других углеводородов – Ю.Витренко

"Северный поток-2" позволит РФ усилить возможности диктовать условия по поставкам и транзиту газа как Европе, так и Украине - Витренко

"Нафтогаз Украины" в феврале снизит цену на газ для промпотребителей

Конкретных результатов от предстоящих газовых переговоров Украина-ЕС-РФ ожидать не следует – Ю.Витренко

"Нафтогаз" призвал потребителей без счетчиков обращаться к Кабмину с жалобами на платежи с завышенными нормами

"Укрзализныця" намерена с 1 февраля повысить тарифы на грузоперевозки

Себестоимость добычи газа в Украине составляет $250 за 1 тыс. куб. м

Более 4,8 тыс. украинцев задекларировали в 2018 году доходы свыше 1 млн грн – ГФС

Tesla отзывает в Китае 14,1 тыс. автомобилей с дефектными подушками безопасности

Нефть продолжает рост после ралли 3-ю неделю подряд, Brent у $63 за баррель

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА