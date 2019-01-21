Экономика

15:16 21.01.2019

Брюссель рассматривает сценарий полного отказа от потребления природного газа и других углеводородов – Ю.Витренко

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Брюссель рассматривает сценарий полного отказа от потребления природного газа и других углеводородов – Ю.Витренко

Исполнительный директор группы НАК "Нафтогаз Украина" Юрий Витренко утверждает, что Европейская комиссия рассматривает сценарий полного отказа от использования природного газа и других углеводородов.

"Один из сценариев, который сейчас серьезно рассматривается Европейской комиссией, это то, что нужно признать, что Европа в ближайшее время – а для газовой индустрии 10 лет – это "в ближайшее время", полностью откажется от потребления природного газа", - сказал Ю.Витренко в понедельник в Брюсселе журналистам перед началом трехсторонних газовых переговоров на политическом уровне Украины, РФ и Еврокомиссии о транзите российского газа после 2019 года.

"Если Европа хочет показать лидерство (в сфере снижения выбросов в связи с изменением климата - ИФ) и компенсировать то, что другие (страны - ИФ) не будут делать, то тогда Европе нужно сокращать потребление газа и других углеводородных, фактически, до нуля. Это то, что они реально озвучили", - добавил он.

Представитель "Нафтогаза" считает, что отказ Европы за 10 лет от природного газа "выглядит, как фантастический сценарий", но Европейская комиссия собирала по этому вопросу экспертов и специалистов "даже в рамках трехсторонних встреч".

При этом Ю.Витренко полагает, что для промышленности, которая потребляет газ, и для домовладений отказ от газа и переход на другие источники энергии займет больше времени, чем 10 лет.

Теги: #нафтогаз #газ #альтернатива #витренко #ес
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