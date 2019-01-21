"Северный поток-2" позволит РФ усилить возможности диктовать условия по поставкам и транзиту газа как Европе, так и Украине - Витренко

Украинская сторона полагает, что в случае введения в эксплуатацию Россией газопровода "Северный поток-2" Москва усилит свои возможности диктовать условия в вопросах поставок и транзита газа как Европе, так и Украине.

Такое мнение в понедельник в Брюсселе высказал исполнительный директор группы НАК "Нафтогаз Украина" Юрий Витренко накануне трехсторонних газовых переговоров Украины, России и Европейской комиссии на политическом уровне в отношении транзита российского газа после 2019 года, которые пройдут в Брюсселе во второй половине понедельника.

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"Главное для России - достроить "Северный поток-2", потому что если он будет построен, и Россия сможет полностью отказаться от транзита через Украину, тогда, если и будут какие-то переговоры, то позиция России будет на много сильнее. И Россия, как она всегда этого хочет, с позиции силы, будет что-то пытаться диктовать как Европе, новому составу Европейской комиссии (новая ЕК будет после парламентских выборов в ЕС, которые пройдут в мае - ИФ), так и политикам в Украине после выборов", - пояснил он.

Отвечая на вопрос, что будет в случае, если стороны не смогут достигнуть договоренности в отношении будущего транзита российского газа через Украину, Ю.Витренко сказал: "Если контракт не будет подписан, не будет транзита газа через Украину".

При этом он отметил, что "существенных рисков для безопасности поставок газа" нет. "В отличие от ситуации в 2009 году газ в Украине будет. Но это, прежде всего, экономическая проблема. Не будет доходов от транзита, а это около 3 млрд долларов в год", - напомнил представитель "Нафтогаза".