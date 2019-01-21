Конкретных результатов от предстоящих газовых переговоров Украина-ЕС-РФ ожидать не следует – Ю.Витренко

Украинская сторона не рассчитывает на достижение результатов в ходе предстоящих трехсторонних переговоров Украина-Россия-ЕС в отношении транзита российского газа после 2019 года ввиду отсутствия реальных переговоров, заявил исполнительный директор группы НАК "Нафтогаз Украина" Юрий Витренко.

"Мы не оживаем успешного завершения этих переговоров, но рассчитываем, что начнутся реальные переговоры. Пока мы видели, что реальных переговоров нет", - заявил Ю.Витренко накануне переговоров, которые пройдут во второй половине понедельника в Брюсселе на политическом уровне (уровне министров).

Он пояснил, что для получения конкретных результатов в ходе нынешних переговоров было необходимо, чтобы эксперты наработали договоренности, которые можно было бы подписать или согласовывать на политическом уровне. "Это серьезный вопрос, в котором есть слишком много технических аспектов. Невозможно во время политической встречи согласовывать технические аспекты", - уточнил представитель украинской компании.

По его словам, в ходе нынешней встречи украинская сторона надеется услышать "позицию российской стороны". "До сих пор она состояла в том, чтобы вообще никаких переговоров не может быть, пока не будет восстановлен так называемый баланс – пока Украина не откажется от победы в Стокгольмском арбитраже. Возможно, сейчас они начнут реальные переговоры о транзите", - добавил Ю.Витренко.

Представитель "Нафтогаза" также напомнил и об украинской позиции, которая заключается в том, что "Украина остается надежным партнером газа, который способен обеспечить транзит через территорию Украины в полном соответствии с европейскими правилами". "Для нас это основное – в полном соответствии с европейскими правилами, и наша позиция в отношении этого непоколебима. Мы не готовы на особые условия, которые были раньше с Россией, которые были кабальными для Украины", - подчеркнул он.

Ю.Витренко также отметил, что украинская сторона заинтересована в том, чтобы европейские компании покупали газ на границе Украины с РФ. "Причем это может быть не только российский газ, но и из Узбекистана, Туркменистана, Казахстана", - добавил представитель "Нафтогаза".