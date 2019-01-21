Экономика

13:26 21.01.2019

"Нафтогаз" призвал потребителей без счетчиков обращаться к Кабмину с жалобами на платежи с завышенными нормами

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"Нафтогаз" призвал потребителей без счетчиков обращаться к Кабмину с жалобами на платежи с завышенными нормами

НАК "Нафтогаз Украины" призвал бытовых потребителей природного газа без счетчиков, которые массово получают платежи, начисленные на основании завышенных норм потребления, направлять соответствующие жалобы на правительственную горячую линию.

Как отмечено в сообщении компании, опубликованном на ее странице в соцсети Facebook, наличие большого количества обращений может поспособствовать оперативному принятию Кабинетом министров документа, направленного на разрешение ситуации, сложившейся вокруг норм потребления.

"Необходимо мотивировать правительство принять постановление (по утверждению новых норм – ИФ) быстро, с соблюдением всех процедур и с честными и современными нормами", – отмечено в сообщении НАК.

Теги: #нафтогаз #газ #счетчики #тарифы
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