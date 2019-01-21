Себестоимость добычи газа в Украине составляет $250 за 1 тыс. куб. м

Ориентировочная себестоимость добычи тысячи куб. м газа составляет $250, сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в эфире телеканала "Прямой".

"Приблизительная полная себестоимость газа без учета кредитных средств, которые вернул "Нафтогаз Украины", на тысячу кубических метров составляет примерно $250", – сказал А.Коболев, добавив, что в этой цифре учтены капитальные вложения, расходы на развитие, бурение, землеотвод.

"$250 долларов за тысячу куб. м – это единственный расчет. Более того, у частных компаний он еще больше", – констатировал глава правления НАК, добавив также, что какие-либо заявления относительно снижения стоимости на газ являются "чистой манипуляцией".