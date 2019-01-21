Экономика

10:13 21.01.2019

Рынки акций Европы подскочили в пятницу и по итогам недели

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Фондовые индексы Западной Европы продемонстрировали активный рост в пятницу в надежде на урегулирование торговых споров США с Китаем и Европейским союзом.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 повысился к концу торгов 18 января на 1,8% - до 357,05 пункта, максимума с 5 декабря. В число лидеров роста вошли нефтегазовые и высокотехнологичные компании. За неделю индикатор прибавил 2,3%.

Британский индекс FTSE 100 поднялся на 2%, французский САС 40 - на 1,7%, германский DAX - на 2,6%. Испанский IBEX прибавил 1,8%, итальянский FTSE MIB - 1,2%.

Как объявила в пятницу Еврокомиссия, ЕС готов снизить пошлины на импорт автомобилей и автокомпонентов из США в рамках торговых переговоров с Вашингтоном, а также работать над устранением взаимных пошлин на продукцию перерабатывающей промышленности в целом.

Одновременно Брюссель предупредил, что готов принять решительные ответные меры, если Вашингтон введет штрафные пошлины на ввоз продукции европейского автопрома в США.

Объем розничных продаж в Великобритании в декабре снизился на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем - самыми быстрыми темпами за полтора года, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. В годовом выражении продажи повысились на 3%.

Аналитики в среднем прогнозировали сокращение первого показателя на 0,8% и рост второго на 3,6%.

Теги: #биржи #европа #акции
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