Экономика

18:26 18.01.2019

Авиакомпания Ernest Airlines в марте открывает регулярные авиарейсы из Харькова в Рим и Милан

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Авиакомпания Ernest Airlines в марте открывает регулярные авиарейсы из Харькова в Рим и Милан

Авиакомпания Ernest Airlines (Италия) начинает с 12 марта выполнять регулярные авиарейсы из Международного аэропорта "Харьков" в Рим и Милан (Италия).

Как сообщает пресс-служба аэропорта, с 12 марта по 4 апреля рейсы будут выполняться трижды в неделю (вторник, четверг и воскресенье), а с 4 апреля — дважды (по вторникам и четвергам).

Стоимость билетов - от 45 €, включая ручную кладь и налоги.

Как сообщалось, в декабре 2018 года пассажиропоток МАХ составил 78,6 тысяч человек, что на 30% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Харьковский аэропорт имеет взлетно-посадочную полосу длиной 2500 м и шириной 50 м. На его территории расположены два пассажирских терминала с пропускной способностью 100 и 650 чел. в час.

Аэропортом через компанию "Нью Системс АМ" управляет компания DCH, созданная на базе активов, ранее носивших неформальное название "группа УкрСиббанка", после того как два партнера этой группы - Александр Ярославский и Эрнест Галиев - решили их разделить.

Ernest Airlines - итальянская авиакомпания, штаб-квартира которой расположена в Милане. Основной операционный центр компании расположен в Тиране (Албания). Авиакомпания является лоу-кост-перевозчиком. Обслуживает итальянский и албанский рынки.

Теги: #ernest_airlines #милан #харьков
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