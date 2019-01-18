Трехсторонние переговоры по газу пройдут с участием собирающегося в избирательный отпуск Шефчовича

Трехсторонние переговоры ЕС-Россия-Украина о будущем украинском транзите российского газа состоятся в понедельник 21 января, подтвердила в Брюсселе Европейская комиссия.

"Я горячо приветствую то, что обе стороны согласились приехать в Брюссель для второго раунда переговоров на уровне министров. Я также приветствую присутствие высокопоставленных представителей двух действующих газовых компаний. Ровно шесть месяцев прошло с тех пор, как мы впервые встретились в этом формате в Берлине. Потом состоялись переговоры на уровне старших экспертов, и пришло время подвести итоги того, где мы находимся в процессе, и обсудить дальнейшие шаги по ключевым параметрам, согласованным в Берлине", - заявил по случаю трехсторонних переговоров заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович.

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Он подчеркнул: "Нам необходимо твердое обязательство обеих сторон продвинуться в переговорах, учитывая, что срок действия действующего транзитного контракта истекает в конце этого года".

В коммюнике ЕК сообщается, что встреча состоится с участием М.Шефчовича, который, как сообщалось, с 1 февраля и, возможно, до конца марта будет находиться в избирательном отпуске как кандидат на выборах президента Словакии. В этот период его функции будет исполнять член ЕК по энергетике Мигель Ариас Каньете.

В переговорах с российской стороны примут участие министр энергетики Александр Новак и заместитель главы "Газпрома" Александр Медведев.

С украинской стороны заявлены министр иностранных дел Павел Климкин и генеральный директор "Нафтогаза" Андрей Коболев.

В сообщении Еврокомиссии напоминается, что первое совещание на уровне министров по этой теме состоялось 17 июля 2018 года. За ним последовали совещания экспертов во второй половине 2018 года.

"Дискуссии в понедельник будут основаны на совещаниях на уровне экспертов и сосредоточатся на ключевых параметрах, согласованных в Берлине, в частности, на применяемой правовой базе, объемах, продолжительности и тарифах", - говорится в коммюнике ЕК.