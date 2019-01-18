Экономика

15:51 18.01.2019

Ощадбанк планирует к середине дня в субботу восстановить работу веб-сайта

1 мин читать
Ощадбанк планирует к середине дня в субботу восстановить работу веб-сайта

 Государственный Ощадбанк(Киев) планирует к середине дня в субботу восстановить работу веб-сайта и его функционал, говорится в сообщении пресс-службы банка.

"Ощадбанк работает в обычном режиме. Все платежные и информационные сервисы банка доступны: веб- и мобильное приложение Ощад 24/7, банкоматы, POS-терминалы, ИПТ, отделения, контакт-центр. Имеет место лишь временная недоступность веб-сайта банка, которая возникла после обновления компанией, осуществляющей администрирование, своих программных комплексов. В течение 24 часов мы планируем завершить необходимые работы, восстановить доступ к сайту и его функционал", - говорится в сообщении.

Ощадбанк также сообщил, что в настоящее время для минимизации неудобств на стартовой странице веб-сайта доступен переход на онлайн-сервис Ощад 24/7.

Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2018 года по размеру чистых активов Ощадбанк занимал 2-е место (213,979 млрд грн) среди 82 действовавших в стране банков.

Теги: #сайт #ощадбанк
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Ощадбанк выиграл очередной суд против группы "Креатив"

Долг РФ по иску Ощадбанка о компенсации убытков из-за утраченных в Крыму инвестиций будет ежедневно расти на $97 тыс

Россия не признает решение международного арбитража о компенсации $1,3 млрд Ощадбанку

Москва не признала положительное решение гаагского арбитража по иску украинского Ощадбанка о компенсации убытков на $1,3 млрд

Ощадбанк выиграл в международном арбитраже у РФ $1,3 млрд компенсации убытков из-за аннексии Крыма

НАБУ не предъявляло обвинений Ощадбанку

Ощадбанк запустил чат-бот в Telegram

Ощадбанк планирует до конца года провести финреструктуризацию еще на 10 млрд грн

Ощадбанк продал логистический центр "Арктика" за 195 млн грн

Ощадбанк за 9 мес. сократил чистую прибыль в 6 раз

ПОСЛЕДНЕЕ

Трехсторонние переговоры по газу пройдут с участием собирающегося в избирательный отпуск Шефчовича

"Укрзализныця" существенно повысила цены на постельное белье и напитки в поездах

Мининфраструктуры рассматривает передачу в концессию Центрального ж/д вокзала Киева

В Трансъевропейскую транспортную сеть TEN-T включены 39 украинских инфраструктурных проектов

"ДТЭК Сети" в 2018г установили 88 тыс. "умных" счетчиков

Киевский ж/д вокзал и прилегающую площадь приведут в порядок до мая – Кличко

Суд обязал провайдера "Ланет" возобновить трансляцию NewsOne

Ryanair ухудшила прогноз прибыли на текущий фингод

Rio Tinto в IV квартале увеличила добычу желруды на 5%, меди - на 11%

ФГВФЛ сдает в аренду более 100 тыс. кв. м. коммерческой недвижимости неплатежеспособного ВТБ банка

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА