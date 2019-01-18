Ощадбанк планирует к середине дня в субботу восстановить работу веб-сайта

Государственный Ощадбанк(Киев) планирует к середине дня в субботу восстановить работу веб-сайта и его функционал, говорится в сообщении пресс-службы банка.

"Ощадбанк работает в обычном режиме. Все платежные и информационные сервисы банка доступны: веб- и мобильное приложение Ощад 24/7, банкоматы, POS-терминалы, ИПТ, отделения, контакт-центр. Имеет место лишь временная недоступность веб-сайта банка, которая возникла после обновления компанией, осуществляющей администрирование, своих программных комплексов. В течение 24 часов мы планируем завершить необходимые работы, восстановить доступ к сайту и его функционал", - говорится в сообщении.

Ощадбанк также сообщил, что в настоящее время для минимизации неудобств на стартовой странице веб-сайта доступен переход на онлайн-сервис Ощад 24/7.

Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2018 года по размеру чистых активов Ощадбанк занимал 2-е место (213,979 млрд грн) среди 82 действовавших в стране банков.