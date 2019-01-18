В Трансъевропейскую транспортную сеть TEN-T включены 39 украинских инфраструктурных проектов

В индикативный план строительства Трансъевропейской транспортной сети TEN-T включены 39 украинских инфраструктурных проектов, предусмотренные национальной стратегией Drive Ukraine 2030.

"Украина уже включена в Трансъевропейскую транспортную сеть (TEN-T) и стает важным участником развития транспортного коридора Европа-Азия", - заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян на брифинге в Киеве в пятницу.

По его словам, реализация этих проектов позволит значительно углубить инфраструктурную интеграцию Украины и в перспективе поможет стать органической частью общеевропейской транспортной сети.

В соответствии с проектом Еврокомиссии, на эти 39 проектов предусмотрено почти EUR4,5 млрд.

"Когда мы говорим, что имплементация Drive Ukraine стоит около $60 млрд, то уже в первый год ее реализации мы имеем минимум 50% финансирования из госбюджета и 10% финансирования со стороны наших европейских партнеров, международных финансовых организаций и за счет государственно-частного партнерства", - подчеркнул министр.