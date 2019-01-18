Экономика

14:05 18.01.2019

"ДТЭК Сети" в 2018г установили 88 тыс. "умных" счетчиков

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"ДТЭК Сети" в 2018г установили 88 тыс. "умных" счетчиков

 Операторы системы распределения электрической энергии операционного холдинга "ДТЭК Сети" в 2018 году установили 88 тыс. "умных" счетчиков (приборов, позволяющий дистанционно передавать показания потребленной э/э в автоматическом режиме - ИФ) в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях, сообщила пресс-служба компании в пятницу.

"Общее количество установленных приборов достигло 420 тыс., что составляет 12% всех клиентов "ДТЭК Киевские электросети", "ДТЭК Днепровские электросети" и "ДТЭК Донецкие электросети"", – отмечается в сообщении.

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В компании также заявили, что в настоящее время разрабатывается стратегия развития распределительных сетей до 2030 года, которая будет сфокусирована на системной цифровизации управления инфраструктурой и повышении надежности электроснабжения. После завершения всех процедур по приобретению акций таких операторов системы распределения как "Одессаоблэнерго" и "Киевоблэнерго" установка смарт-счетчиков будет распространена на Одесскую и Киевскую области.

Теги: #счетчики #дтэк
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