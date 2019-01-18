Экономика

14:01 18.01.2019

Киевский ж/д вокзал и прилегающую площадь приведут в порядок до мая – Кличко

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Киевский ж/д вокзал и прилегающую площадь приведут в порядок до мая – Кличко

 Киевский ж/д вокзал и прилегающие территории благоустроят совместными усилиями КГГА, Мининфраструктуры, полиции и "Укрзализныци" до мая-2019, сообщила пресс-служба КГГА.

"Вокзал не подчиняется городу, но мы не можем просто наблюдать за тем, что тут происходит. Поэтому давайте вместе решать эту проблему… чтобы до мая центральный ж/д вокзал и территория около него выглядели современно и по-европейски", – цитируется в сообщении городской голова Виталий Кличко.

По его словам, реализовать планы по благоустройству вокзала возможно только при условии слаженной работы КГГА, Мининфраструктуры, полиции и "Укрзализныци", для этого будет создана совместная рабочая группа.

"Рабочая группа на протяжении двух недель эти вопросы отработает, потому мы встретимся и утвердим детальный план наших скоординированных действий", – добавил В.Кличко.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян в Facebook отметил, что нынешнее состояние вокзала и особенно привокзальной площади не соответствует званию визитной карточки Киева.

"Все вместе договорились превратить этот объект в современное, опрятное, комфортное и безопасное общественное пространство… Торговые площадки, залы ожидания, парковки – все это должно быть приведено в порядок в едином эстетичном стиле", – подчеркнул министр.

Помимо этого, он отметил важность борьбы с карманниками и обеспечение общей безопасности пассажиров. "Спецподразделение Нацполиции "Тор" приступило к дежурству на вокзале", – добавил он.

В.Омелян также сообщил о возможности передачи вокзала в концессию.

"Это может быть муниципальная концессия, если у города будут средства, может быть частный инвестор".

Теги: #киев #кличко #кгга #укрзализныця #вокзал
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