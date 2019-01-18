Экономика

13:40 18.01.2019

Ryanair ухудшила прогноз прибыли на текущий фингод

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Ryanair ухудшила прогноз прибыли на текущий фингод

Ирландская Ryanair Holdings Plc, крупнейший в Европе авиаперевозчик-дискаунтер, ухудшила прогноз прибыли на 2019 финансовый год, в том числе из-за снижения цен на билеты в зимний период.

Как сообщается в пресс-релизе авиакомпании, прибыль за год, который завершится 31 марта, теперь ожидается в диапазоне 1-1,1 млрд евро по сравнению с прежним прогнозом в 1,1-1,2 млрд евро. В прошлом фингоду она составляла 1,45 млрд евро.

Падение стоимости билетов зимой, как ожидается, составит 7% против ранее предполагавшегося снижения на 2%.

В то же время Ryanair прогнозирует более сильное повышение числа пассажиров - до 142 млн (рост на 9%), а не до 141 млн человек.

Ryanair осуществляет перелеты по более чем 1,8 тыс. маршрутов в 215 аэропортах, расположенных в 37 странах. В прошлом фингоду компания перевезла 130,3 млн человек. Ее парк насчитывает 400 самолетов Boeing-737-800.

Теги: #ryanair
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