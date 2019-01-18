Экономика

13:35 18.01.2019

ФГВФЛ сдает в аренду более 100 тыс. кв. м. коммерческой недвижимости неплатежеспособного ВТБ банка

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Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) планирует сдать в аренду 100,8 тыс. кв. м. торговой, офисной, и складской недвижимости неплатежеспособного ВТБ банка.

Как сообщается на сайте ФГВФЛ в пятницу, сдаваемая недвижимость находится в девяти городах Украины - Харькове, Сумах, Черкассах, Трускавце, Житомире, Кривом Роге, Днепре, Кременчуге, Тернополе.

Согласно сообщению, ФГВФЛ планирует сдать торговые помещения площадью 3,5 тыс. кв. м в ТРЦ "Магеллан" под Харьковом, встроенный магазин площадью 753 кв. м на ул.Троицкой в Сумах и двухэтажный ТРЦ площадью 61,4 тыс. кв. м с подвалом, паркингом и оборудованием для ледового катка в пригороде Черкасс.

Среди предлагаемых офисных объектов, помещение площадью 31 кв. м в гостиничном комплексе "Гранд Орион" на ул.Суховоля в Трускавце, помещение 647,5 кв. м на ул.Киевской в Житомире и офисно-торговый объект площадью 282 кв. м в Кривом Роге.

Сдаются также производственно-складские помещения, в частности, одноэтажное здание площадью 17,9 тыс. кв. м с отдельной ж/д веткой в Бабушкинском районе Днепра, помещения 15 тыс. кв. м с котельной на ул.Республиканской в Кременчуге и двухэтажное офисно-складское помещение площадью 1,3 тыс. кв. м в Тернополе.

Как сообщалось, ФГВФЛ выявил безосновательную перерегистрацию права собственности на недвижимость ВТБ банка на сумму 105 млн грн, в связи с чем подал соответствующее заявление в правоохранительные органы.

Национальный банк Украины (НБУ) 18 декабря 2018 года принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ВТБ Банка.

ВТБ Банк (ранее – банк "Мрия") основан в 1992 году. Его основным акционером является ОАО "БанкВТБ" (РФ, 99,9959%).

Согласно данным НБУ, на 1 октября 2018 года по размеру чистых активов ВТБ Банк занимал 25-е место (7,582 млрд грн) среди 82 действовавших в стране банков.

Теги: #фгвфл
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