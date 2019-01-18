Экономика

13:26 18.01.2019

«Дарница» готовит к производству 91 лекарственный бренд

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«Дарница» готовит к производству 91 лекарственный бренд

«Фармацевтическая фирма «Дарница» (Киев) готовит к производству 91 бренд новых лекарственных средств.

Как сообщила член наблюдательного совета компании Светлана Диденко в интервью apteka.ua, речь идет о препаратах, находящихся на разных стадиях разработки и внедрения. По ее словам, учитывая тенденции рынка, «Дарница» приняла стратегическое решение наращивать Rx-группу продуктового портфеля.

«Под влиянием различных факторов за последние 10 лет практически на 7% увеличилась доля потребления рецептурных лекарственных средств как в денежном, так и в натуральном выражении», - отметила Диденко.

По ее данным, в 2018 году «Дарница» вывела на украинский рынок 12 новых продуктов.

В Rx-группе на рынок вышли три раствора для инфузий: антимикробное средство, средство для лечения заболеваний печени, а также психостимулятор и ноотроп. Кроме того, компания запустила три лекарственных средства для лечения артериальной гипертензии и других сердечно-сосудистых заболеваний в форме таблеток. Безрецептурный сегмент портфеля «Дарницы» пополнили назальный спрей, спрей и раствор для горла, а также раствор и спрей. Компания предложила средство и для лечения нейропатической боли.

ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» основано в 1930 году. Является крупнейшим предприяетием в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Портфель компании включает около 250 наименований готовых лекарственных средств. В 2017 году компания получила чистый доход от реализации продукции в размере 2,530 млрд. грн., что на 19% больше, чем в 2016 году. Ее чистая прибыль в 2017 году составила 342,111 млн. грн. Бенефициарами компании является семья Загорий, в том числе депутат Верховной Рады VIII созыва Глеб Загорий.

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