Экономика

13:08 18.01.2019

Westinghouse предоставит Украине свою технологию производства ядерного топлива для строительства завода - Насалик

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Westinghouse предоставит Украине свою технологию производства ядерного топлива для строительства завода - Насалик

Украина получила разрешение американской Westinghouse на использование технологии производства ядерного топлива при строительстве завода.

Об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик на "часе вопросов к правительству" в Верховной Раде в пятницу.

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Сегодня исключительно компания Westinghouse и российская "ТВЭЛ" владеют технологией производства топлива для реакторов типа ВВЭР, которыми оборудованы украинские атомные электростанции.

Таким образом, уже через три года завод может быть построен, сказал министр. "То есть за пределами Украины останется лишь обогащение урана, которое мы осуществлять не можем, поскольку утратили статус ядерного государства", - добавил И.Насалик.

Теги: #ядерное_топливо #westinghouse #насалик #минэнергоугля
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