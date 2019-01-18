Правительство готово поддержать введение накопительного уровня пенсионной системы - Рева

Кабинет министров готов поддержать введение второго (накопительного) уровня пенсионной системы, если законопроект №6677 будет принят парламентом, сообщил министр социальной политики Андрей Рева.

"Без утвержденного парламентом закона введение накопительной системы невозможно. Поэтому ответственность на вашей стороне. Мы готовы поддержать введение накопительной системы, если это сделает Верховная Рада Украины", – сказал он в ходе "часа вопросов к правительству" в парламенте в пятницу.

Он подчеркнул, что проект закона, который еще в марте 2018 года парламентский комитет по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения рекомендовал Верховной Раде принять за основу, так и не был внесен на рассмотрение депутатами.

Как сообщалось, законопроект №6677 о введении накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования, авторами которого является группа народных депутатов из разных фракций, предлагает ввести децентрализованную накопительную систему через негосударственные пенсионные фонды. Согласно ему, часть обязательных взносов в пенсионную систему должна накапливаться на пенсионных счетах граждан, которые платят такие взносы. Эти средства будут инвестироваться в экономику Украины для получения инвестиционного дохода и защиты их от инфляционных процессов.

В конце декабря из Меморандума об экономической и финансовой политике, стало известно, что Украина на период действия программы stand-by сотрудничества с МВФ приостановит введение второго (накопительного) уровня пенсионной системы.