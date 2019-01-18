Ведение кулуарных переговоров с РФ приводит к негативным последствиям – глава "Нафтогаза"

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев убежден в необходимости проведения прозрачных переговоров с РФ по продлению транзитного контракта при участии европейских партнеров, поскольку практика кулуарных политических договоренностей приводит к негативным последствиям.

"Одной из наибольших ошибок переговоров 2008-2009 годов было то, что Украина вела переговоры кулуарным методом. Эта ошибка и привела ко многим (негативным - ИФ) последствиям этого контракта", - сказал он на пресс-конференции в Киеве в пятницу.

"Что делать в такой ситуации? Я думаю, ответ для Украины очевиден. Во-первых, жестко отстаивать свою позицию, во-вторых, вести переговоры в прозрачный способ, который будет понятен нашим европейским партнерам", - добавил А.Коболев.

Глава НАК в очередной раз допустил, что затягивание российской стороной переговоров по транзитному контракту связано с ожиданием ими результатов выборов 2019 года в Украине.