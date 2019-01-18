Экономика

10:03 18.01.2019

"Газпром" начнет строительство продолжения "Турецкого потока" в Сербии в ближайшее время

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"Газпром" начнет строительство продолжения "Турецкого потока" в Сербии в ближайшее время

"Газпром" в самое ближайшее время начинает строительство газопроводной инфраструктуры в Сербии для поставок газа из "Турецкого потока".

"Уже мобилизованы мощности, и стройка начнется со дня на день", - заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем сказал, что Россия готова инвестировать в участок продолжения "Турецкого потока" $1,4 млрд.

Теги: #сербия #газпром #турецкий_поток
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