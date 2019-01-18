"Газпром" начнет строительство продолжения "Турецкого потока" в Сербии в ближайшее время

"Газпром" в самое ближайшее время начинает строительство газопроводной инфраструктуры в Сербии для поставок газа из "Турецкого потока".

"Уже мобилизованы мощности, и стройка начнется со дня на день", - заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем сказал, что Россия готова инвестировать в участок продолжения "Турецкого потока" $1,4 млрд.