Mars построит в Тяньцзине завод по производству кормов для домашних животных

Американская Mars Inc. подписала соглашение о строительстве завода по производству кормов для домашних животных в северокитайском городе Тяньцзинь, сообщили местные власти.

Комитет по управлению Тяньцзиньской зоной технико-экономического развития и компания подписали соглашение об инвестиционном сотрудничестве. Общая сумма инвестиций в проект превысит $100 млн, уставный капитал - $40 млн, сообщает агентство "Синьхуа".

Площадь нового предприятия составит около 110 тыс. кв. метров. Ожидается, что ежегодно он будет выпускать более 250 тыс. тонн продукции.

Новый завод станет одним из самых передовых предприятий по производству кормов Mars в мире. Он будет выпускать высококачественные и разнообразные продукты питания для домашних животных, а также заниматься исследованиями и разработкой новой продукции.

"В ближайшие 10 лет ожидается подъем китайского рынка продуктов питания для домашних животных", - заявил аналитик отрасли продуктов питания Чжу Даньпэн. Он отметил, что Mars стал одним из первых международных гигантов, вышедших на данный рынок в КНР.

В 2018 году размер китайского рынка продуктов питания для домашних животных составлял порядка 60 млрд юаней, при этом эксперты ожидают его увеличения до 100 млрд юаней к 2022 году.

Mars Inc. является частной семейной компанией с годовой выручкой около $35 млрд. В ее портфель входят такие известные бренды, как Uncle Ben's, Dolmio, Wrigley, M&M's, Snickers, Twix, Skittles и Orbit.

Подразделение компании Mars Petcare является производителем кормов для животных (бренды Pedigree, Whiskas, Royal Canin, Sheba), а также крупнейшим в мире поставщиком ветеринарных услуг, владея сетью из более чем 2 тыс. ветеринарных клиник. Штат американской компании насчитывает 75 тыс. сотрудников более чем в 50 странах.