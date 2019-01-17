Regal Petroleum в 2018 г. увеличило среднесуточную добычу углеводородов в Полтавской области на 67%

Британская нефтегазовая компания Regal Petroleum plc. с активами в Украине в 2018 году увеличила среднесуточную добычу углеводородов на Мехедивско-Голотовщинском и Свиридовском (оба – Полтавская обл.) газоконденсатных месторождениях на 67% (на 1088 баррелей нефтяного эквивалента, boepd) по сравнению с 2017 годом – до 2717 boepd.

Согласно пресс-релизу компании, суммарное среднесуточное производство газа на данных месторождениях в прошлом году составило 341,216 тыс. куб. м (+72,3% к 2017 году), конденсата – 70 куб. м (+48,9%), LPG – 36 (+50%).

Среднесуточное производство на Васищевском месторождении в Харьковской области в 2018 году выросло на 11,2% – до 674 boepd. В том числе суммарное среднесуточное производство газа увеличилось на 10,1% – до 94,752 тыс. куб. м, конденсата – на 26,1% – до 8,2 куб. м.

По итогам октября-декабря 2018 года среднесуточное производство Regal углеводородов в Полтавской области составило 3341 boepd, что на 52,7% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Так, производство газа составило 417,921 тыс. куб. м (+51,3% к IV кварталу 2017 года), конденсата 88 куб. м (+62,9%), LPG – 44 куб. м (+46,6%).

Среднесуточное производство углеводородов в октябре-декабре 2018 года в Харьковской области на Васищевском месторождении увеличилось на 29,5% и составило 798 boepd, в том числе 111,249 тыс. куб. м газа (+27% к IV кварталу 2017 года), конденсата – 10,6 куб. м (+65,6%).

В целом в четвертом квартале 2018 года среднесуточная добыча углеводородов на всех трех месторождениях составила 4139 boepd, что на 48% больше чем за аналогичный период 2017 года (2803 boepd).

Как отмечено в релизе компании, на Мехедивско-Голотовщинском месторождении в настоящее время компания проводит работы по подготовке к бурению скважины №119. На Васищевском месторождении проводится дополнительная 3D-сейсмика.

Контрольный пакет Regal в размере 54% принадлежит Energees Management, входящей в "Смарт-холдинг" Вадима Новинского.