Экономика

18:01 17.01.2019

Повышение пошлин заставит компании США снизить затраты на разработки - глава Cisco

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Повышение пошлин заставит компании США снизить затраты на разработки - глава Cisco

Американские компании будут вынуждены снизить расходы на НИОКР из-за повышения пошлин на ввоз в США китайских товаров, заявил гендиректор Cisco Systems Inc. Чак Роббинс в интервью агентству Bloomberg.

По его мнению, именно на бизнес в конечном итоге ляжет основное бремя торговых ограничений. Результатом станет ослабление американских инноваций, отметил Ч.Роббинс.

"Если мы перейдем к следующей волне пошлин, они лягут на высокотехнологичные компании США, которым придется сокращать расходы на НИОКР, тогда как власти хотят от нас лидерства в сфере инноваций", - сказал CEO.

Он сообщил, что ранее в январе посетил совещание с государственными чиновниками в Вашингтоне, на котором представлял позицию не только Cisco, но и других компаний отрасли: Hewlett Packard Enterprise Co., Dell Technologies Inc. и Juniper Networks Inc. Все они придерживаются единого мнения по этому вопросу, утверждает Ч.Роббинс.

Как и большинство американских производителей оборудования, Cisco заказывает сборку продукции азиатским компаниям.

Летом 2018 года США ввели в действие пошлины на импорт из Китая товаров стоимостью $50 млрд в год по ставке 25%, Пекина принял ответные меры в том же объеме.

С 24 сентября США установили пошлины на китайские товары стоимостью $200 млрд по ставке 10% с намерением поднять ее до 25% с начала 2019 года.

На встрече лидеров США и КНР в Буэнос-Айресе 1 декабря в ходе саммита G20 была достигнута договоренность, что США на 90 дней замораживают введение на китайские товары стоимостью $200 млрд таможенной пошлины в 25% вместо нынешней в 10%.

В течение 90 дней стороны должны заключить соответствующее торговое соглашение. То есть, если этого не произойдет до 1 марта, то 25%-ные пошлины вступят в силу.

Теги: #сша #cisco
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