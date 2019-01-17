Глава НБУ заявляет о наличии оснований ослабить монетарную политику

Глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий констатирует наличие оснований для ослабления монетарной политики центробанка.

"На сегодня есть тенденция, и все основания пересмотреть и ослабить нашу монетарную политику. Такое решение будет обсуждаться на монетарном комитете (29-30 января - ИФ) и утверждаться правлением НБУ", - сказал он во время доклада в Верховной Раде в четверг.

Глава Нацбанка при этом напомнил, что окончательное решение относительно учетной ставки будет зависеть от ряда макроэкономических факторов, как на внешнем, так и внутреннем рынке.

"Будем надеяться, что тот тренд (повышения учетной ставки – ИФ), который наблюдался в предыдущие годы, достиг пика и сменится на понижательный", - резюмировал Я.Смолий.