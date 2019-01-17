Экономика

17:44 17.01.2019

Глава НБУ заявляет о наличии оснований ослабить монетарную политику

1 мин читать
Глава НБУ заявляет о наличии оснований ослабить монетарную политику

Глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий констатирует наличие оснований для ослабления монетарной политики центробанка.

"На сегодня есть тенденция, и все основания пересмотреть и ослабить нашу монетарную политику. Такое решение будет обсуждаться на монетарном комитете (29-30 января - ИФ) и утверждаться правлением НБУ", - сказал он во время доклада в Верховной Раде в четверг.

Глава Нацбанка при этом напомнил, что окончательное решение относительно учетной ставки будет зависеть от ряда макроэкономических факторов, как на внешнем, так и внутреннем рынке.

"Будем надеяться, что тот тренд (повышения учетной ставки – ИФ), который наблюдался в предыдущие годы, достиг пика и сменится на понижательный", - резюмировал Я.Смолий.

Теги: #нбу #монетарная_политика #яков_смолий
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Украина завершила 2018г с наивысшим за 7 лет ростом ВВП и самой низкой за 5 лет инфляцией – глава НБУ

НБУ ожидает 2 транша кредита МВФ по $1,3 млрд в 2019

НБУ считает "сплит" ключевой целью 2019 года

Основным вызовом для экономики Украины в 2019 г. являются двойные выборы - экспресс-опрос НБУ

Общие потери экспорта товаров от запрета на ввоз в РФ будут незначительными - НБУ

Правительство Украины встретило 2019г с остатками 9,9 млрд грн и 47 млрд грн в валюте

НБУ разрешил банкам проводить идентификацию и верификацию физлиц через третьих лиц

Международные резервы Украины обновили 5-летний максимум после поступления средств под гарантию ВБ – НБУ

НБУ сигнализирует об ослаблении инфляционных рисков и улучшении инфляционных ожиданий

Нацбанк не видит рисков в связи с российскими санкциями к Укрэксимбанку

ПОСЛЕДНЕЕ

Путин: рост экспорта российского газа в Европу сохраняет возможности его транзита через Украину

Microsoft направит $500 млн на решение жилищного кризиса в Сиэтле

Mars построит в Тяньцзине завод по производству кормов для домашних животных

Regal Petroleum в 2018 г. увеличило среднесуточную добычу углеводородов в Полтавской области на 67%

Повышение пошлин заставит компании США снизить затраты на разработки - глава Cisco

"Брокард-Украина" планирует в 2019г открыть до 7 новых магазинов

Повышение пошлин заставит компании США снизить затраты на разработки

ЕБА прогнозирует в 2019г рост безналичных платежей до 20%

МинВОТ в 2018 году привлекло 1,6 млрд грн на программы от международных партнеров

Рада подтвердила продление моратория на продажу с/х земли

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА