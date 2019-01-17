Экономика

15:29 17.01.2019

МинВОТ в 2018 году привлекло 1,6 млрд грн на программы от международных партнеров

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Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) привлекло в 2018 году 1,6 млрд гривень международно-технической помощи на различные программы от международных партнеров.

"В 2018 году министерство привлекло 1,6 млрд грн международной технической помощи на проекты, которые направлены на поддержку внутренне перемещённых лиц, а также на проекты по восстановлению мира в восточных регионах Украины", - сообщила пресс-секретарь министерства Дарья Боровик на пресс-конференции по итогам работы МинВОТ в 2018 году.

Кроме того, она обратила внимание, что сумма привлеченных средств в разы больше, чем предусмотренные госбюджетом на предыдущий год 133 млн грн.

Теги: #минвот
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