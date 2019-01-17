Экономика

13:48 17.01.2019

Данные о ВВП Японии оказались под сомнением из-за статистической ошибки

2 мин читать

Небольшая ошибка вкралась в статистические данные Японии и привела к массовым занижениям данных о зарплате по стране с 2004 года, в результате чего под сомнением оказались многие японские индикаторы, включая ВВП, пишет Financial Times.

Из-за этой ошибки около 20 млн японцев годами недоплачивали страховку по безработице. Вероятно, теперь работникам придется внести недостающие суммы, хотя они невелики.

Японская экономическая статистика находится в кризисном состоянии, заявил председатель комитета по статистике при правительстве страны Киёхико Нисимура. Экономист, ранее занимавший пост заместителя управляющего Банка Японии, утверждает, что чиновники не предоставили комитету разумного объяснения произошедшего.

Комитет по статистике - своего рода аудитор, проверяющий и до некоторой степени контролирующий работу Японского бюро статистики и других ведомств. В четверг в нем прошли слушания в связи с выявленной ошибкой.

Ранее японских специалистов по статистике из разных ведомств обвиняли в ненадежности показателей, которые часто и значительным образом пересматриваются. И теперь многие эксперты полагают, что властям Японии необходимо действовать решительнее: выявленная ошибка показала серьезные структурные недостатки сбора данных в Японии.

Статистическую ошибку обнаружил К.Нисимура, изучая ежемесячные данные министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения - один из источников информации для расчета ВВП.

Статистики должны собирать сведения об уровне зарплат в каждой компании с численностью штата более 500 человек. Но в Токио был использован метод выборочного обследования, учитывающий данные лишь трети таких компаний. Затем сотрудники министерства экстраполировали их на все количество работодателей, как если бы они опросили все токийские компании нужного размера. Поскольку в столице сконцентрированы компании с высоким уровнем зарплаты, данные об оплате труда в Токио оказались несколько занижены.

После корректировки реальный уровень зарплат в Японии оказался в зависимости от месяца на 0,3-0,7% выше, чем сообщалось ранее.

Теги: #япония #ввп
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Украина завершила 2018г с наивысшим за 7 лет ростом ВВП и самой низкой за 5 лет инфляцией – глава НБУ

Рост ВВП Украины за 2018 год может составить 3,4% - Порошенко

Рост ВВП Германии в 2018г замедлился до минимума за 5 лет - 1,5%

МЭРТ прогнозирует рост экономики в 2018 году более 3%

Госстат подтвердил рост ВВП Украины в III кв.-2018 к III кв.-2017 на 2,8%

Японские компании приобрели иностранные активы на рекордные $180 млрд в 2018г

Индия в 2019г сменит Великобританию на 5-м месте по объему ВВП в мире в рэнкинге МВФ

Эксперты ухудшили прогноз роста ВВП Украины на 2019г до 2,9% – МЭРТ

Nissan отзывает 150 тыс. автомобилей в Японии из-за нарушений

Япония в октябре сократила импорт нефти из Ирана на 22%

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава "Укртранснафты" возглавил нефтяной дивизион "Нафтогаза"

Рева анонсировал начало монетизации субсидий наличными средствами с марта-2019

Количество растаможенных на льготных условиях авто может достигнуть 300 тыс. – замминистра финансов

Более всего в 2018г подорожали пшено, хлеб и водка – Госстат

Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2019г с доходами и расходами в 398 млрд грн

НБУ ожидает 2 транша кредита МВФ по $1,3 млрд в 2019

Правительство утвердило перечень объектов большой приватизации из 16 предприятий

Правительство выставит "Центрэнерго" на повторный конкурс по прежней стартовой цене

Правительство изучит вопрос передачи в коммунальную собственность Криворожской, Днепровской, Николаевской и Херсонской ТЭЦ

НБУ считает "сплит" ключевой целью 2019 года

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА