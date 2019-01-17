Глава "Укртранснафты" возглавил нефтяной дивизион "Нафтогаза"

Глава "Укртранснаты" Николай Гавриленко возглавил нефтяной дивизион НАК "Нафтогаз Украины", сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе группы.

Так, "Нафтогаз" 14 января 2019 года утвердил новую модель управления бизнесом, которая предусматривает создание профильных дивизионов по ключевым направлениям работы группы.

В состав нефтяного дивизиона войдут: "Укртранснафта", "Укрспецтрансгаз", "Укравтогаз" и подразделения "Укргазвыдобування" (департамент реализации и филиал управления по переработке газа и газоконденсата).

В конце ноября-2018 НАК определился с руководителем газового дивизиона в составе группы, который возглавил экс-совладелец группы компаний "ЭРУ" Андрей Фаворов.