Экономика

12:49 17.01.2019

Глава "Укртранснафты" возглавил нефтяной дивизион "Нафтогаза"

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Глава "Укртранснафты" возглавил нефтяной дивизион "Нафтогаза"

Глава "Укртранснаты" Николай Гавриленко возглавил нефтяной дивизион НАК "Нафтогаз Украины", сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе группы.

Так, "Нафтогаз" 14 января 2019 года утвердил новую модель управления бизнесом, которая предусматривает создание профильных дивизионов по ключевым направлениям работы группы.

В состав нефтяного дивизиона войдут: "Укртранснафта", "Укрспецтрансгаз", "Укравтогаз" и подразделения "Укргазвыдобування" (департамент реализации и филиал управления по переработке газа и газоконденсата).

В конце ноября-2018 НАК определился с руководителем газового дивизиона в составе группы, который возглавил экс-совладелец группы компаний "ЭРУ" Андрей Фаворов.

Теги: #нафтогаз #укртранснафта #гавриленко
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