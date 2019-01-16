Экономика

15:59 16.01.2019

Украина завершила 2018г с наивысшим за 7 лет ростом ВВП и самой низкой за 5 лет инфляцией – глава НБУ

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Украина завершила 2018г с наивысшим за 7 лет ростом ВВП и самой низкой за 5 лет инфляцией – глава НБУ

Украине в 2018 году удалось добиться наилучших макроэкономических показателей за последние 5-7 лет, заявил глава Национального банка Украины Яков Смолий на итоговой пресс-конференции в Киеве в среду.

"Рост ВВП за 9 месяцев 3,8%. Наш прогноз на конец 2018 года – 3,4%. Это лучший показатель за последние 7 лет. Нам также удалось добиться снижения инфляции до 9,8% – лучший показатель за 5 последних лет", – сказал глава центробанка.

По его словам, не менее важным является увеличение золотовалютных резервов НБУ до $20,8 млрд – наивысшего показателя с конца 2013 года. "Этого удалось добиться за счет взвешенной политики гибкого курсообразования и выхода Нацбанка с интервенциями (позитивное сальдо почти $1,4 млрд), а также продолжение сотрудничества с МВФ ($1,4 млрд) и другими финансовыми институциями (еще $1 млрд).

Я.Смолий также отметил, что в результате жесткой монетарной политики и благодаря благоприятной ценовой конъюнктуре для украинского экспорта в первой половине года и рекордному урожаю зерновых во втором полугодии курс гривны за 2018 год укрепился на 1,4%, что является признаком стабилизации на валютном рынке.

Он добавил, что банковская система стала докапитализированной и прозрачной, также прибыльной – впервые за пять лет.

Среди ключевых задач на 2019 год Я.Смолий назвал революционную валютную либерализацию и возобновление корпоративного кредитования, которому. Как он рассчитывает, поможет расчистка плохих долговых портфелей банков путем создания независимых компаний по управлению активами.

Теги: #нбу #яков_смолий #ввп #инфляция
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