Экономика

15:32 16.01.2019

Количество растаможенных на льготных условиях авто может достигнуть 300 тыс. – замминистра финансов

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Количество растаможенных на льготных условиях авто может достигнуть 300 тыс. – замминистра финансов

 Украинцы оформили по льготным условиям более 30 тыс. автомобилей с иностранной регистрацией, а в целом эта цифра может вырасти до 250-300 тыс. автомобилей на "еврономерах", сообщил заместитель министра финансов Сергей Верланов.

"На сегодня госбюджет от растаможивания таких авто получил 2 млрд грн. Растаможили более 30 тыс. автомобилей. Из 500 тыс. авто, по нашим расчетам, будет растаможено около 250-300 тыс. этих автомобилей", – сказал он в ходе встречи в Национальном банке в среду.

С.Верланов напомнил, что средства от оформления автомобилей с иностранной регистрацией направляются в Пенсионный фонд.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла законы о снижении акцизного налога с автомобилей и об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей, зарегистрированных в других государствах.

Теги: #еврономера #налог #минфин
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