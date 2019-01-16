Количество растаможенных на льготных условиях авто может достигнуть 300 тыс. – замминистра финансов

Украинцы оформили по льготным условиям более 30 тыс. автомобилей с иностранной регистрацией, а в целом эта цифра может вырасти до 250-300 тыс. автомобилей на "еврономерах", сообщил заместитель министра финансов Сергей Верланов.

"На сегодня госбюджет от растаможивания таких авто получил 2 млрд грн. Растаможили более 30 тыс. автомобилей. Из 500 тыс. авто, по нашим расчетам, будет растаможено около 250-300 тыс. этих автомобилей", – сказал он в ходе встречи в Национальном банке в среду.

С.Верланов напомнил, что средства от оформления автомобилей с иностранной регистрацией направляются в Пенсионный фонд.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла законы о снижении акцизного налога с автомобилей и об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей, зарегистрированных в других государствах.