Экономика

15:12 16.01.2019

Более всего в 2018г подорожали пшено, хлеб и водка – Госстат

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Более всего в 2018г подорожали пшено, хлеб и водка – Госстат

Больше всего среди продуктов питания за период с января по декабрь 2018 года подорожали пшенные крупы (на 54,4%), хлеб (пшеничный – на 17,6%, пшенично-ржаной – на 19,4%) и водка (на 18,3%).

По данным Государственной службы статистики, данные по средним ценам производителей основных продуктов питания приведены без учета временно оккупированных территорий в Крыму, Донецкой и Луганской областях.

По информации статистического ведомства, в 2018 году также значительно выросла цена на макароны и муку (+16,6%), пиво (+15,8%), минеральную воду (+14%) и томатный сок (+14%).

В то же время, по итогам года снизилась цена на яблочный сок (-19%), гречневую крупу (-21,8%), мясо птицы (-10%) и сахар (-7,7%).

Теги: #продукты_питания #госстат
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