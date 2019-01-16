Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2019г с доходами и расходами в 398 млрд грн

Кабинет министров Украины утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2019 год с доходами и расходами в 398 млрд грн.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

В частности, общий объем доходов Фонда предусмотрен в сумме 398 млрд 178,1 млн грн, а расходы – 397 млрд 734,1 млн грн.

Остаток средств на конец года составит 443,99 млн грн.

Средства госбюджета на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенных по пенсионным программам составляет 114 млрд 429,1 млн грн.