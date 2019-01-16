Экономика

14:07 16.01.2019

НБУ ожидает 2 транша кредита МВФ по $1,3 млрд в 2019

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НБУ ожидает 2 транша кредита МВФ по $1,3 млрд в 2019

Национальный банк Украины (НБУ) ожидает в 2019 году поступления от Международного валютного фонда (МВФ) двумя траншами всех оставшихся $2,6 млрд кредита по 14-месячной программе stand by, открытой в декабре прошлого года, сообщил глава НБУ Яков Смолий.

"В этом году мы ожидаем два транша по $1,3 млрд: один – в мае, один – в сентябре. Соответственно эти средства будут направляться в золотовалютные резервы", – сказал он на пресс-конференции в среду.

Глава НБУ напомнил, что первый транш по программе stand by составил $1,4 млрд и был выделен в декабре прошлого года.

Я.Смолий отметил, что в минувшем году благодаря поступлению в резервы $2,4 млрд от международных партнеров (МВФ, Евросоюза и Всемирного банка) международные резервы страны выросли на $2 млрд и достигли $20,8 млрд – пятилетнего максимума.

Как сообщалось, Совет директоров МВФ 19 декабря 2018 года утвердил новую программу сотрудничества с Украиной в рамках механизма stand-by. Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около $4 млрд. При этом SDR1 млрд (около $1,4 млрд) были предоставлены сразу, тогда как остальные средства - по итогам полугодовых пересмотров.

Новая программа SBA обеспечит поддержку экономической политики властей в 2019 году и сосредоточится на удержании макроэкономической и финансовой стабильности, отмечали в Фонде.

Теги: #нбу #транш #транш_мвф #мвф
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