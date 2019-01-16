Экономика

13:20 16.01.2019

Правительство изучит вопрос передачи в коммунальную собственность Криворожской, Днепровской, Николаевской и Херсонской ТЭЦ

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Правительство изучит вопрос передачи в коммунальную собственность Криворожской, Днепровской, Николаевской и Херсонской ТЭЦ

Кабинет министров временно исключил четыре теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) из перечня объектов большой приватизации и поручил Министерству регионального развития, строительства и ЖКХ совместно с местными властями изучить вопрос их передачи в коммунальную собственность.

Как сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в среду, обращения с просьбой по передаче ТЭЦ в коммунальную собственность поступили от местных властей.

Криворожский горсовет просит передать ему Криворожскую ТЭЦ, Каменский горсовет – Днепровскую ТЭЦ, Николаевский горсовет – Николаевскую ТЭЦ, Херсонский горсовет – Херсонскую ТЭЦ.

"Это правильно, это профессионально…Снизится себестоимость, когда всю производственную базу объединить в единую систему", - констатировал премьер-министр, говоря о целесообразности такой передачи и построении единого комплекса по обеспечению городов теплоэнергией.

Теги: #гройсман #тэц #кабмин
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