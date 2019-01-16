Кабмин утвердил бюджет Фонда соцстрахования на 2019г. с доходами и расходами в 23,3 млрд грн

Кабинет министров Украины утвердил бюджет Фонда социального страхования на 2019 год с доходами и расходами в 23,3 млрд грн.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение правительство утвердило на заседании в среду.

Бюджет Фонда соцстрахования утвержден с доходной частью 23,299 млрд грн, расходной - 23,269 млрд грн.

В расходную часть входят: материальное обеспечение и социальные услуги – 12,9 млрд грн, страховые выплаты – 8,5 млрд грн, страховые расходы на медицинскую и социальную помощь 0,5 млрд грн, профилактика страховых случаев – 11,3 млн грн, расходы, связанные с исполнением обязанностей страховщика, - 49 млн грн, расходы на развитие и функционирование информационно-аналитических систем Фонда – 33,5 млн грн, административно-хозяйственные расходы – 12 млрд грн.

Резерв средств составляет 30,4 млн грн.

Кроме того, правительство утвердило бюджет Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы.

Бюджет Фонда по безработице утвержден с доходной частью (вместе с остатками на начало года) 14,7 млрд грн, расходной – 13,5 млрд грн.

Резерв средств для выплаты пособия по безработице составляет 545,6 млн грн.