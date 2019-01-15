Экономика

23:34 15.01.2019

Власти США удвоили оценку ущерба от "шатдауна" - CNBC

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Власти США удвоили оценку ущерба от "шатдауна" - CNBC

Правительство США увеличило оценку ущерба экономике страны от частичной приостановки работы федеральных учреждений в два раза, пишет CNBC со ссылкой на информированный источник в правительстве.

Теперь власти ожидают, что каждая неделя "шатдауна" будет приводить к снижению темпов роста ВВП США в первом квартале на 0,1 процентного пункта (п.п.), хотя ранее предполагалось, что это ослабит рост экономики страны лишь 0,05 п.п. в неделю.

По словам источников, пересмотр оценки связан с тем, что в первоначальном прогнозе учитывались только последствия того, что порядка 800 тыс. госслужащих перестали получать зарплату, а пересмотренный прогноз принимает во внимание также тот факт, что без работы останутся частные господрядчики.

Таким образом, если правительство не возобновит работу до конца января, рост экономики в январе-марте замедлится на существенные 0,5 п.п.

Отмечается, что оценка последствий "шатдауна" осложняется из-за самого "шатдауна", поскольку публикация многих важных макроэкономических показателей откладывается. В частности, в среду не будет обнародован отчет по розничным продажам за декабрь, важнейший в году из-за скачка покупок в рождественские праздники.

Публикация предварительной оценки ВВП за четвертый квартал, намеченная на 30 января, также может не состояться, если у работников Бюро экономического анализа министерства торговли не хватит времени для анализа всех данных, пишет CNBC со ссылкой на источник в министерстве.

Теги: #сша #шатдаун
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