Экономика

18:55 15.01.2019

Предусмотренные на обустройство КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" на админгранице с Крымом почти 106 млн грн не были использованы в 2018 г.

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Предусмотренные на обустройство КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" на админгранице с Крымом почти 106 млн грн не были использованы в 2018 г.

Предусмотренные украинским правительством на обустройство инфраструктуры контрольных пунктов въезда/выезда (КПВВ) "Чонгар" и "Каланчак" на административной границе с оккупированным Крымом 105,9 млн грн фактически не были использованы в 2018 году, сообщило Hromadske со ссылкой на ответ заместителя министра финансов Украины Андрея Градиля.

По информации интернет-издания, Кабинет министров Украины принял решение выделить средства из резервного фонда государственного бюджета 4 июля 2018 года. В ответе Минфина говорится, что в 2018 году средства на строительство указанных КПВВ не выделили из резервного фонда в бюджет Министерства инфраструктуры Украины из-за отсутствия необходимых документов. Минфину необходимо было предоставить экономическую классификацию, общий объем расходов и утвержденную смету строительства КПВВ.

Также, по информации издания, в ответе министерства указывается, что средства, которые правительство выделило на строительство КПВВ из резервного фонда в 2018 году, не могут быть использованы в 2019 году.

Hromadske указывает, что строительство КПВВ "Каланчак" и "Чаплинка" входит в План мероприятий по реализации государственной политики по аннексированного Крыму, утвержденного правительством 28 марта 2018 года. Согласно этому плану, к концу ІІІ квартала 2018 года должны быть оснащены КПВВ на админгранице с Крымом, а до 1 января 2019 года – должны быть созданы сервисные зоны с центрами предоставления админуслуг. Ответственными за выполнение этих пунктов Плана указаны Мининфраструктуры, Минфин, Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) и Херсонская областная государственная администрация.

Теги: #чонгар #каланчак #крым #кпвв #мининфраструктуры #минфин
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