Завышенная цена на авиатопливо в Украине негативно влияет на открытие новых дальнемагистральных рейсов – гендиректор аэропорта "Борисполь"

Развитию авиасообщения и открытию дальнемагистральных рейсов мешает завышенная цена на авиатопливо в Украине, считает генеральный директора Государственное предприятие "Международный аэропорт "Борисполь" Павел Рябикин.

Такое мнение он высказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Когда мы говорим с авиаперевозчиками об открытии дальнемагистральных рейсов, они указывают на два негативных фактора - война и цена топлива", - подчеркнул он.

П.Рябикин отметил, что в бюджете на текущий год акциз на авиатопливо, которое подтверждено заправкой в крыло, составляет EUR30 на тонну. При этом, по его словам, во всем мире для целей авиации топливо освобождено от этого сбора.

Гендиректор "Борисполя" отмечает, что завышенная цена на авиатопливо в Украине негативно влияет на открытие новых дальнемагистральных рейсов.

"Потому что, если самолет, прилетающий из Европы, может взять на борт топливо и на обратный путь, поскольку разница в цене существенна, то самолет, летящий через океан, просто не может себе этого позволить. А закупить в Украине по повышенной цене, значит существенно потерять в конкурентоспособности", - считает гендиректор аэропорта "Борисполь".

Как сообщалось, гедиректор аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин считает необходимым стимулировать авиакомпании, которые генерируют пассажиропоток в Украине и помогают "Борисполю" развиваться как международному хабу.

Аэропорт "Борисполь" ожидает 14% роста пассажиропотока в 2019 году, что будет соответствовать 19% росту за прошедший год. При этом, по мнению гендиректора аэропорта, прогнозируемое снижение темпов роста пассажиропотока связано с ростом абсолютного числа пассажиров.



Полный текст интервью П.Рябикина обнародован на главной странице агентства "Интерфакс-Украина".