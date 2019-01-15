"Энергоатом" объявил о начале общественных слушаний по строительству блоков №3-4 Хмельницкой АЭС

Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" объявило о начале общественного обсуждения отчета по оценке влияния на окружающую среду (ОВОС) планируемых к строительству третьего и четвертого блоков Хмельницкой АЭС (Х3/Х4).

Согласно объявлению на сайте госпредприятия, слушания пройдут с 11 по 21 февраля 2019 года в девяти городах. Кроме того, на протяжении января-февраля запланированы экспертные консультации с Беларусью, Польшей и Австрией в рамках трансграничной процедуры ОВОС.

В НАЭК напоминают, что два блока с реакторами ВВЭР-1000 производства Ŝkoda JS по 1000 МВт каждый планируется построить на существующей площадке Хмельницкой АЭС. Площадьт участка – 14,8 га, площадь застройки – 4,5 га, радиус санитарно-защитной зоны – 2,7 км вокруг АЭС, радиус зоны наблюдения – 30 км вокруг АЭС.

Согласно отчету, основным видом топлива Х3/Х4 начиная с первой загрузки будут сборки Westinghouse, альтернативным – компании "ТВЭЛ".

Как сообщалось, строительство третьего и четвертого блоков Хмельницкой АЭС планируется начать в 2021 году. Готовность участвовать в завершении строительства третьего и четвертого блоков Хмельницкой АЭС путем производства двух комплектов реакторных установок подтвердила чешская Skoda.