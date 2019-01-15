Экономика

17:39 15.01.2019

Украина должна стимулировать авиакомпании, помогающие аэропорту "Борисполь" реализоваться в качестве международного хаба - мнение

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Украина должна стимулировать авиакомпании, помогающие аэропорту "Борисполь" реализоваться в качестве международного хаба - мнение

Генеральный директор международного аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин считает необходимым стимулировать авиакомпании, которые генерируют пассажиропоток в Украине и помогают "Борисполю" развиваться как международному хабу.

"Зона, для которой мы интересны как хаб - зона пересечения авиапотоков из Европы в Азию и из Скандинавии на Ближний Восток и в Африку. Мы должны на этом месте закрепиться и двигаться вперед. Для этого необходимы продуманная с точки зрения государства политика стимулирования авиационных перевозчиков, которые реализуют хабовую модель в аэропорту "Борисполь", и развитие инфраструктуры, соотвествующее темпам роста", - отметил он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

П.Рябикин считает, что стране необходимо проанализировать, какие шаги предпринимает Запад для поддержки собственных компаний, а также стимулировать авиакомпании, которые имеют фискальные центры в Украине, платят налоги по месту регистрации и генерируют пассажиропоток.

"Простейший пример. У нас в связи с военными действиями и напряженной международной ситуацией закрыты пролеты над Россией. При этом у РФ есть прямые дотации компаниям, которые облетают территорию Украины, а у нас такой поддержки авиаперевозчиков не наблюдается", - отметил он.

По словам П.Рябикина, на маршруте Киев-Пекин-Киев самолет, облетающий территорию России, затрачивает в среднем на 4 часа больше, чем аналогичный самолет, не имеющий ограничений по облету. В итоге это приводит к $120 тыс. дополнительных расходов на каждом рейсе, которые украинской авиакомпании необходимо компенсировать для поддержания конкурентоспособности.

"У нас таких направлений очень много - это вся Средняя Азия и частично Ближний Восток, начиная с рейсов на Дубай, Кавказ, в Среднюю и Юго-Восточную Азию, Бангкок, Пхукет, Пекин. И здесь должны быть какие-то механизмы компенсации от государства.

Это могли бы быть льготы по ставкам или прямые субсидии - это вопрос проведения прямого анализа и выработки предложений, которые устроили бы государство", - подчеркивает гендиректор "Борисполя", поскольку по его мнению такие механизмы в мире уже существуют.

Полный текст интервью П.Рябикина будет обнародован на главной странице агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #борисполь #хаб #рябикин #павел_рябикин #аэропорт_борисполь
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