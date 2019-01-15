Экономика

17:33 15.01.2019

Аэропорт "Борисполь" еще ведет переговоры с Laudamotion о запуске рейсов в Вену

1 мин читать
Аэропорт "Борисполь" еще ведет переговоры с Laudamotion о запуске рейсов в Вену

Международный аэропорт "Борисполь" еще не достиг окончательных договоренностей с австрийской бюджетной авиакомпанией Laudamotion, с августа этого года контролируемой ирландским лоу-кост авиаперевозчиком Ryanair, о запуске рейсов в Вену с начала февраля 2019 года, сообщил генеральный директора аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Приятно констатировать, что уже в начале года у нас должен появиться новый перевозчик. Авиакомпания Laudamotion заявила о начале полетов из аэропорта "Борисполь" в Вену пять раз в неделю с начала февраля", - заявил он.

По словам П.Рябикина, договорных отношений между аэропортом и авиакомпанией еще нет, обе стороны находятся на этапе согласования условий.

Как сообщалось, Laudamotion заявила о запуске рейса Киев-Вена в середине декабря 2018 года.

Полный текст интервью П.Рябикина будет обнародован на главной странице агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #борисполь #вена #laudamotion #аэропорт_борисполь
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Завышенная цена на авиатопливо в Украине негативно влияет на открытие новых дальнемагистральных рейсов – гендиректор аэропорта "Борисполь"

Украина должна стимулировать авиакомпании, помогающие аэропорту "Борисполь" реализоваться в качестве международного хаба - мнение

IBI-Rating присвоило кредитный рейтинг аэропорту "Борисполь" на уровне uaAAА, прогноз "стабильный"

Грузовой терминал аэропорта "Борисполь" работает в штатном режиме, "Укрпошта" обещает наладить доставку международной почты до конца января

Правительство утвердило финплан аэропорта "Борисполь" на 2019г.

Аэропорт "Борисполь" работает в штатном режиме

Страны ОПЕК ещё раз встретятся в пятницу утром в Вене

"Укрзализныця" ограничила суточное курсирование экспресса в аэропорт "Борисполь" до 21 рейса

"Укрзализныця" намерена интегрировать платформу для ж/д экспресса в аэропорт "Борисполь" на Выдубичах с метро

"Укрзализныця" запустила ж/д экспресс из Киева в аэропорт "Борисполь"

ПОСЛЕДНЕЕ

Предусмотренные на обустройство КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" на админгранице с Крымом почти 106 млн грн не были использованы в 2018 г.

"ДТЭК Нефтегаз" стал владельцем четверти акций "Киевоблэнерго"

"Энергоатом" объявил о начале общественных слушаний по строительству блоков №3-4 Хмельницкой АЭС

VW и Ford создают альянс для разработки автофургонов и пикапов

Медиахолдинг "Вести Украина" запускает еженедельник "Вести"

Порошенко: Контракт с Турцией предполагает поставку БПЛА оперативно-тактического уровня

Рост ВВП Украины за 2018 год может составить 3,4% - Порошенко

"Газпром" сорвал технические трехсторонние консультации по газу – Зеркаль

В Украине подписан первый договор факторинга в сфере ЭСКО на сумму 3 млн грн

МАУ в 2018г увеличила перевозку пассажиров на 15%

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА