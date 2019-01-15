Аэропорт "Борисполь" еще ведет переговоры с Laudamotion о запуске рейсов в Вену

Международный аэропорт "Борисполь" еще не достиг окончательных договоренностей с австрийской бюджетной авиакомпанией Laudamotion, с августа этого года контролируемой ирландским лоу-кост авиаперевозчиком Ryanair, о запуске рейсов в Вену с начала февраля 2019 года, сообщил генеральный директора аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Приятно констатировать, что уже в начале года у нас должен появиться новый перевозчик. Авиакомпания Laudamotion заявила о начале полетов из аэропорта "Борисполь" в Вену пять раз в неделю с начала февраля", - заявил он.

По словам П.Рябикина, договорных отношений между аэропортом и авиакомпанией еще нет, обе стороны находятся на этапе согласования условий.

Как сообщалось, Laudamotion заявила о запуске рейса Киев-Вена в середине декабря 2018 года.

Полный текст интервью П.Рябикина будет обнародован на главной странице агентства "Интерфакс-Украина"