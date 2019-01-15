Порошенко: Контракт с Турцией предполагает поставку БПЛА оперативно-тактического уровня

Закупаемые Украиной у Турции ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2 могут довооружаться высокоточным ракетным вооружением, а также могут быть использованы для уничтожения морских целей, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Эти беспилотники - оперативно-тактического уровня. Кроме высоких технологических характеристик вооружены и могут быть довооружены высокоточным, высокотехнологичным ракетным вооружением для уничтожения бронетехники, инженерных и фортификационных сооружений. Могут быть использованы и для уничтожения морских целей", - сказал П.Порошенко на встрече с представителями бизнеса и общественности Киверцевского района Волынской области во вторник.

Глава государства отметил, что "в Турции мы получили не только Томос… По моему поручению был подписан контракт на поставку нам боевых ударных беспилотников".

При этом, по его словам, ранее в связи с эмбарго на поставку Украине летального оружия защита страны осуществлялась усилиями собственного оборонно-промышленного комплекса. "Сейчас я могу сознаться: за первые 2,5 года существования эмбарго на поставку летального оружия, никто нам не продавал оружие, и мы сами, своими усилиями, усилиями оборонно-промышленного комплекса защищали государство", - сказал П.Порошенко.

Он также подчеркнул, что украинской армии пришлось воевать на волонтерском энтузиазме, с "самой сильной по мощности армии мира".

По словам главы государства, сейчас Украина получает и комплектующие ракет, и комплектующие высокоточных боеприпасов.

Президент напомнил, что Украина провела испытания крылатых ракет и ударных беспилотников, а также модернизацию самолетов. "И все это в сотрудничестве с нашими партнерами: и средства связи, и средства горизонтного контроля, и средства противодействия радиоэлектронной борьбы. Всего это у нас не было", - отметил П.Порошенко.

Как сообщалось, Государственная компания "Укрспецэкспорт" и турецкая компания Baykar Makina подписали соглашение о закупке для украинской армии ударных беспилотников Bayraktar TB2. По словам П.Порошенко, соглашение между "Укрспецэкспортом" и Baykar Makina является частью мероприятий по расширению военно-технического сотрудничества между Украиной и Турцией и "полностью соответствует стратегическому курсу Украины" в НАТО, к его стандартам и открытому мировому рынку вооружения".