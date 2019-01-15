В Украине подписан первый договор факторинга в сфере ЭСКО на сумму 3 млн грн

ООО "КиевЭСКО" и АО "Коммерческий Индустриальный Банк" 14 января заключили первый в Украине ЭСКО-договор по механизму факторинга на сумму около 3 млн грн.

Как сообщила Украинская ассоциация энергосервисных компаний на своей странице в Facebook, договор подписан при технической поддержке проекта ПРООН и содействии Госагентства по энергоэффективности и энергосбережению.

Данный механизм позволяет получить кредитование без залогового имущества, отметили в Ассоциации. Гарантией по кредиту станут денежные потоки от ЭСКО-договоров (право требования по ним), которые уже имеет ООО "КиевЭСКО".

В августе 2018 года специалисты Госэнергоэффективности и эксперты проекта ПРООН изучали разные модели использования ЭСКО-механизмов в странах Европы, в частности в Латвии, где за средства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и госсредства создано два фонда для целей ЭСКО с использованием механизма факторинга.

Реализация первого в Украине договора факторинга в сфере ЭСКО откроет возможность другим компаниям и финансовым учреждениям использовать этот опыт, отмечают в Украинской ассоциации энергосервисных компаний

В свое время ООО "КиевЭСКО" заключило первый в Украине ЭСКО-договор в жилищной сфере с киевским жилищно-строительным кооперативом "Политехник".

Как сообщалось, по данным Госэнергоэффективности, в Украине в 2018 году было подписано 210 ЭСКО-контрактов на сумму 218 млн грн, что в 10 раз больше, чем два года назад. По расчетам Госэнергоэффективности, реализация ЭСКО-проектов позволяет их заказчикам экономить от 20% до 70% потребляемых энергоресурсов.