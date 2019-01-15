Экономика

14:38 15.01.2019

В Украине подписан первый договор факторинга в сфере ЭСКО на сумму 3 млн грн

2 мин читать

ООО "КиевЭСКО" и АО "Коммерческий Индустриальный Банк" 14 января заключили первый в Украине ЭСКО-договор по механизму факторинга на сумму около 3 млн грн.

Как сообщила Украинская ассоциация энергосервисных компаний на своей странице в Facebook, договор подписан при технической поддержке проекта ПРООН и содействии Госагентства по энергоэффективности и энергосбережению.

Данный механизм позволяет получить кредитование без залогового имущества, отметили в Ассоциации. Гарантией по кредиту станут денежные потоки от ЭСКО-договоров (право требования по ним), которые уже имеет ООО "КиевЭСКО".

В августе 2018 года специалисты Госэнергоэффективности и эксперты проекта ПРООН изучали разные модели использования ЭСКО-механизмов в странах Европы, в частности в Латвии, где за средства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и госсредства создано два фонда для целей ЭСКО с использованием механизма факторинга.

Реализация первого в Украине договора факторинга в сфере ЭСКО откроет возможность другим компаниям и финансовым учреждениям использовать этот опыт, отмечают в Украинской ассоциации энергосервисных компаний

В свое время ООО "КиевЭСКО" заключило первый в Украине ЭСКО-договор в жилищной сфере с киевским жилищно-строительным кооперативом "Политехник".

Как сообщалось, по данным Госэнергоэффективности, в Украине в 2018 году было подписано 210 ЭСКО-контрактов на сумму 218 млн грн, что в 10 раз больше, чем два года назад. По расчетам Госэнергоэффективности, реализация ЭСКО-проектов позволяет их заказчикам экономить от 20% до 70% потребляемых энергоресурсов.

Теги: #договор #энергетика #эско
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

СК "ВУСО" заключила договор страхования с авиакомпанией "Джоника"

НКРЭКУ вдвое снизила тариф на транспортировку природного газа для точек входа-выхода в ГТС Украины

Энергетическое сообщество одобрило для трех проектов Украины статус "проектов взаимного интереса"

"Нафтогаз" подпишет с "Нафтогаз трейдинг" рамочный договор на поставку газа на 85 млрд грн

Украина может стать Техасом в Европе – Перри

США приветствуют усилия Украины по развитию энергетической отрасли и готовы помогать ей в этом направлении - Перри

У США и Украины широкий спектр возможностей для углубления сотрудничества в энергетической сфере – Гройсман

Украинский премьер и министр энергетики США проведут встречу в Киеве

Гройсман и министр энергетики США проведут встречу в Киеве

"Днипроазот" заключил с договор на поставку газа стоимостью 457 млн грн

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко: Контракт с Турцией предполагает поставку БПЛА оперативно-тактического уровня

Рост ВВП Украины за 2018 год может составить 3,4% - Порошенко

"Газпром" сорвал технические трехсторонние консультации по газу – Зеркаль

МАУ в 2018г увеличила перевозку пассажиров на 15%

США могут ужесточить санкции против Венесуэлы, включая нефтекомпанию PdVSA

Рост ВВП Германии в 2018г замедлился до минимума за 5 лет - 1,5%

МЭРТ прогнозирует рост экономики в 2018 году более 3%

Апелляционный суд подтвердил правомерность расторжения "АвтоКапиталом" договора с экс-дилером Mercedes-Benz

Гройсман в конце января посетит бизнес-форум в Норвегии

"Укрзализныця" создаст филиалы по строительству и ремонту путей и инженерных сооружений

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА