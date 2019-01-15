Экономика

11:49 15.01.2019

МАУ в 2018г увеличила перевозку пассажиров на 15%

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МАУ в 2018г увеличила перевозку пассажиров на 15%

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев) по итогам 2018 года перевезла свыше 8 млн пассажиров, что на 15% превышает показатель 2017 года.

Как отмечается в сообщении авиакомпании, доля трансферных пассажиров на регулярных рейсах МАУ составила 53%.

За указанный период перевозчик выполнил 61,5 тыс. рейсов, что на 9% больше, чем в 2017 году, а коэффициент занятости пассажирских кресел составил 81%.

"Расширение сети дальнемагистральных маршрутов и флота широкофюзеляжных самолетов позволило сделать еще один шаг вперед в наращивании транзитных перевозок через Украину и дальнейшем росте хаба в Международном аэропорту "Борисполь", – цитируется в сообщении директор по коммуникациям МАУ Евгения Сацкая.

Объем перевозки грузов и почты достигли 21,35 тыс. тонн, что на 12% превышает итоги 2017 года.

В 2018 году авиакомпания расширила географию международных рейсов и начала выполнять полеты из Киева в Копенгаген, Каир, Дели и Торонто. Карту внутренних маршрутов дополнил регулярный рейс Киев-Винница.

В рамках программы расширения и обновления флота МАУ в 2018 году получила семь самолетов. Среди них – три Boeing 777-200 ER, а также четыре среднемагистральных машины Boeing 737-800, три из которых прибыли в Украину непосредственно с завода Boeing в Сиэтле.

В компании подчеркивают, что в текущем году МАУ продолжит развиваться в рамках сетевой модели и способствовать реализации транзитного потенциала Украины.

Как сообщалось, Авиакомпания МАУ основана в 1992 году. Согласно данным системы раскрытия информации НКЦБФР и госреестра, 100% прямо или опосредованно контролирует кипрская "Онтобет Промоушинз Лимитед", бенецифиары которой не разглашаются. В то же время, по словам главы наблюдательного совета МАУ Арона Майберга, одним из конечных бенефициаров авиакомпании является олигарх Игорь Коломойский.

МАУ с ее авиапарком в 42 самолета различных модификаций за 9 месяцев 2018 года перевезла более 6 млн пассажиров, что на 15% превысило аналогичный показатель 2017 года. Средний возраст парка МАУ составляет 10,5 лет.

Теги: #мау
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