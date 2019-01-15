США могут ужесточить санкции против Венесуэлы, включая нефтекомпанию PdVSA

США изучают вопрос о введении более жестких санкций против жизненно важной для Венесуэлы нефтяной отрасли, а также военных, чтобы усилить давление на президента Николаса Мадуро с целью проведения свободных и справедливых выборов, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленный источник в Белом доме.

По его словам, администрация американского президента Дональда Трампа рассматривает возможность принятия ряда мер, включая сокращение поставок венесуэльской нефти в США. Это может стать сильным ударом, поскольку выручка от продажи нефти является важнейшим источником доходов для Венесуэлы.

Тем не менее, окончательное решение пока не принято, отмечается в статье.

США уже ввели различные санкции для венесуэльских чиновников, золотодобывающей отрасли страны и заблокировали обсуждение соглашения с кредиторами относительно условий обмена венесуэльского долга. При этом Штаты отказывались от принятия таких суровых мер, как нефтяное эмбарго, приняв во внимание гуманитарные последствия для испытывающей масштабные трудности венесуэльской экономики. Кроме того, США оценивали размер ущерба для американских предприятий в случае прекращения поставок нефти из Венесуэлы.

Н.Мадуро 10 января официально заступил на второй президентский срок до 2025 года. Согласно официальным данным, на выборах в мае 2018 года он получил 68% голосов. Явка избирателей составила менее 50%. Большая часть оппозиции бойкотировала выборы и не признала их результаты. Не признали переизбрание Н.Мадуро около 60 государств, включая США, Европейский союз и большинство стран Латинской Америки.

После этих событий администрация Д.Трампа готова предпринять более активные действия, пишет WSJ. Под ее прицелом находится, в частности, национальная нефтяная компания Petroleos de Venezuela SA (PdVSA).

Несмотря на многолетнюю антиамериканскую риторику, Венесуэла по-прежнему поставляет около половины добываемой нефти в Штаты, по данным Службы энергетической информации министерства энергетики США. По расчетам ОПЕК, добыча нефти в Венесуэле упала примерно вдвое с момента вступления на должность Н.Мадуро в 2013 году и составляет сейчас около 1,2 млн баррелей в сутки.

Поставки нефти в США являются практически единственным источником дохода для Каракаса, поскольку большая часть оставшейся нефти используется для погашения долгов перед стратегическими союзниками, такими как Китай, Куба и Россия. Венесуэле будет сложно найти других покупателей, поскольку страна в основном производит тяжелую нефть, которая требует специализированных нефтеперерабатывающих заводов.

"В конечном итоге, у нас есть все рычаги влияния", - заявил изданию представитель администрации Трампа.