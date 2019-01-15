Экономика

11:47 15.01.2019

Рост ВВП Германии в 2018г замедлился до минимума за 5 лет - 1,5%

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Рост ВВП Германии в 2018г замедлился до минимума за 5 лет - 1,5%

Рост ВВП Германии замедлились с 2,2% в 2016 и 2017 годах до 1,5% в 2018 году - минимума за пять лет, свидетельствуют опубликованные во вторник оценки Федерального статистического управления (Destatis) ФРГ.

Ослабление подъема было вызвано общим замедлением роста мирового спроса и торговли, а также перебоями в автомобилестроительном секторе, в том числе из-за ужесточения регулирования.

Официальные данные соответствовали ожиданиям рынка.

Германия первой из стран G7 опубликовала оценку динамики ВВП за 2018 год в целом.

По данным Destatis, потребительские расходы в Германии повысились на 1% в прошлом году, тогда как госрасходы увеличились на 1,1%.

Вложения в оборудование подскочили на 4,5% и стали важным фактором роста ВВП в целом. Инвестиции в строительство поднялись на 3%.

Рост германского экспорта товаров и услуг замедлился в 2018 году до 2,4%, тогда как повышение импорта усилилось до 3,4%. В целом, внешняя торговля замедлила подъем ВВП Германии на 0,2 процентного пункта.

Правительство Германии зафиксировало исторический максимум бюджетного профицита по итогам 2018 года - 59,2 млрд евро, или 1,7% ВВП. Годом ранее положительное сальдо составляло 34 млрд евро.

Благодаря профициту бюджета в последние пять лет кабинет министров Германии планирует вложить рекордные суммы в развитие инфраструктуры -151,6 млрд евро до конца 2022 года.

В 2018 году Германия установила рекорд по численности трудоустроенного населения - 44,8 млн человек, или примерно на 562 тыс. больше, чем годом ранее.

Теги: #статистика #ввп #германия
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