Апелляционный суд подтвердил правомерность расторжения "АвтоКапиталом" договора с экс-дилером Mercedes-Benz

Суд подтвердил правомерность расторжения дилерского договора между Генеральным представительством Mercedes-Benz в Украине и экс-дилером автомобильной марки в Запорожском регионе.

Северный апелляционный хозяйственный суд рассмотрел апелляцию Генерального представительства Mercedes-Benz в Украине, компании «АвтоКапитал» и признал правомерным расторжение дилерского договора с экс-дилеромООО «АвтоДом Запорожье».Соответствующее решение было принято 20 декабря 2018 года.

По словам Александра Гайдучика, начальника юридического отдела ЧАО «АвтоКапитал»,апелляционный суд в полной мере подтвердил правомерность действий Генерального представительства Mercedes-Benz в Украине по расторжению в 2018 году дилерского договора с ООО «АвтоДом Запорожье» по причине не устранения Дилером неоднократных нарушений своих договорных обязательств.

Таким образом, суд подтвердил, что все предпринятые юристами «АвтоКапитала» действия относительно расторжения дилерского договора с экс-партнером имели четкие юридические основания.

«Корпорация «УкрАВТО» (в состав которой входит ЧАО «АвтоКапитал») всегда руководствуется исключительно законом и договором, – отметил Игорь Сенюта, руководитель департамента имущественных отношений Корпорации.– Мы были уверены, что, детально изучив сложившуюся ситуацию и проанализировав изложенные в апелляционной жалобе ЧАО «АвтоКапитал» доводы, апелляционный суд вынесет законное и справедливое решение».

«Мы приветствуем решение суда по нашей апелляции, – подчеркнул Ярослав Пригара, Генеральный директор ЧАО «АвтоКапитал».– Суд подтвердил правомерность действий Генерального представительства Mercedes-Benzв Украине, направленных на обеспечение высоких стандартов бренда и защиту клиентов от любых рисков. Мы всегда действуем исключительно в правовом поле, и аналогичные требования предъявляем официальным дилерским центрам бренда в Украине».

Расторжение дилерского договора по инициативе «АвтоКапитала» было обусловлено грубыми нарушениями экс-дилером ООО «АвтоДом Запорожье» условий договора в части несоблюдения корпоративных обязательств по раскрытию и смене структуры собственности дилера.

В июле 2018 года Хозяйственный суд г. Киева принял решение об удовлетворении искового заявления «АвтоДом Запорожье» по делу №910/4298/18 о признании недействительным расторжения дилерского договора между ЧАО «АвтоКапитал» и ООО «АвтоДом Запорожье» по инициативе Генерального представительства Mercedes-Benz в Украине. В свою очередь «АвтоКапитал» заявил о необоснованности такого решения и обжаловал его в апелляционном порядке.