Гройсман в конце января посетит бизнес-форум в Норвегии

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в конце января текущего года намерен посетить Осло (Норвегия) с официальным визитом, где примет участие в бизнес-форуме.

"В конце января планирую официальный визит в Норвегию. Одним из событий поездки станет деловой форум, который откроем совместно с руководством правительства Норвегии", - написал В.Гройсман в Facebook.

Согласно сообщению пресс-службы Кабинета министров Украины, которое цитирует В.Гройсмана, потенциал экономического сотрудничества между Украиной и Норвегией нужно усиливать, и этому способствует как политический диалог между странами, так и расширение сфер экономического взаимодействия, которое наблюдается в последнее время.

Отмечается, что сейчас в Украине работают более 50 норвежских компаний. Причем спектр инвестирования - не только торговля традиционными для обеих стран товарами, прежде всего металлами и продовольствием, но и передовые технологии, в частности, зеленая энергетика - солнечная и ветровая.

"Запланированный объем норвежских инвестиций именно в эту сферу достигнет сотен миллионов долларов. Соответствующие энергетические проекты будут реализованы на юге Украины", - отмечается в сообщении.