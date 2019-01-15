Экономика

11:03 15.01.2019

Встреча Россия-Украина-ЕС по газу состоится 21 января, несмотря на отмену встречи экспертов

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Встреча Россия-Украина-ЕС по газу состоится 21 января, несмотря на отмену встречи экспертов

Трехсторонняя встреча по газу России, Украины и Еврокомиссии состоится 21 января, несмотря на отмену предварительной встречи экспертов, которая должна была состояться во вторник.

Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил журналистам: "(Встреча - ИФ) планируется. Я поеду".

Как сообщал исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, перед проведением 21 января трехсторонних газовых переговоров Украина-Россия-ЕС на политическом уровне 15 января должны были состояться консультации на уровне экспертов. Однако источник "Интерфакса" сообщал, что встреча экспертов отменена.

Теги: #рф #еврокомиссия #украина #газ #новак
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